Pred početak polufinala domaćeg prvenstva dobre vesti stigle su za Crvenu zvezdu, pošto se Stefan Miljenović oporavio od povrede i ponovo trenira sa ekipom.

Kako javlja Meridian sport, srpski košarkaš je propustio kompletan plej-of ABA lige, ali će sada biti na raspolaganju stručnom štabu pred završnicu KLS.

Njegov povratak dodatno dobija na značaju zbog činjenice da Kodi Miler-Mekintajer nije prijavljen za domaće prvenstvo, pa će Miljenović praktično biti jedini klasični plejmejker u timu crveno-belih.

Od stranih košarkaša za KLS prijavljeni su Semi Odželej, Tajson Karter, Džordan Nvora i Džered Batler.

Ekipa će u završnici domaćeg prvenstva imati i promenu na klupi, pošto će crveno-bele sa trenerske pozicije predvoditi Milan Tomić nakon odlaska Saše Obradovića.

Zvezdu u polufinalu KLS očekuje duel protiv Spartaka.