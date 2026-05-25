Garuba se povredio u petak tokom polufinalnog meča Finalnog turnira Evrolige protiv Valensije, koji je Real dobio rezultatom 105:90. On je zbog povrede propustio duel finala Evrolige između Reala i Olimpijakosa, koji je završen pobedom grčkog kluba 92:85.

U saopštenju madridskog kluba se navodi da je posle dodatnih medicinskih testova utvrđeno da je košarkaš Reala doživeo tešku povredu leve Ahilove tetive zbog čega će biti operisan u narednih nekoliko dana.

Madridski klub nije saopštio koliko će Garuba odsustvovati van terena, ali pojedini španski mediji navode da oporavak od ovakve operacije traje između devet i 12 meseci.

Španski mediji podsećaju da Real ima problema sa povredama centara u finišu sezone, pošto su van terena Aleks Len i Valter Tavares.