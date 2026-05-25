Totenhem je u nedelju izborio opstanak u poslednjem kolu Premijer lige, pošto je pobedio Everton 1:0, a u otvorenom pismu koje je danas poslao navijačima, Čarington je rekao da će trenera Roberta De Zerbija podržati i ulaganjem u dovođenje igrača u predstojećem prelaznom roku.

On je naveo da je klub prošlog septembra, kada je došlo do promene u upravi, "otkrio neprijatne istine" - da je kvalitetima koje Totenhem čine posebnim, fudbalu, ciljevima i vezama između ekipe i navijača, dozvoljeno da izblede.

- Fudbalski uspeh nije vodio naše odluke. Nismo imali pravu stručnost na ključnim pozicijama. Nismo napravili dovoljno dobre ekipe da se takmiče u najzahtevnijom ligi na svetu. Dva uzastopna 17. mesta nisu prihvatljiva i nećemo to predstavljati nikako drugačije nego kao neuspeh u onome što klub očekuje - rekao je Čarington.

Čelnik londonskog kluba rekao je da je dovođenje De Zerbija uz petogodišnji ugovor odraz verovanja uprave u njegove sposobnosti i posvećenosti da se klub vrati tamo gde mora da bude.

- Napravićemo ekipu, koju će predvoditi Roberto kao trener, sa pravom mešavinom iskustva, mladosti i vođstva da se takmiči na najvišim nivoima Premijer lige i evropskog fudbala. Uložićemo u brojne prelazne rokove kako bismo obnovili, uravnotežili i ojačali tim, a ovo leto predstavlja važan prvi korak u tom poslu - rekao je on i obećao veća ulaganja i u klupsku akademiju i žensku ekipu.

Čarington je odbacio navode da je klub na prodaju.

- Bilo je spekulacja o vlasništvu i budućem pravcu kluba. Budimo direktni. Totenhem nije na prodaju. Porodica Luis je potpuno posvećena klubu i obnovi. Oni će obezbediti stabilnost i investicije potrebne na svakom nivou da bismo napredovali i to vide kao dugoročnu odgovornost, a ne kao kratkoročno rešenje - naveo je.



- Ova sezona bila je daleko od onoga što Totenhem zahteva. Moramo da se borimo sa najboljim ekipama u ligi svake sezone i obnavljamo klub imajući taj standard na umu. Ovaj klub živi u srcima svih koji su ga ikada voleli. Nošen je kroz dnevne sobe i tribine, vikende i duga putovanja kući. Vratićemo se tamo gde pripadamo - dodao je Čarington.