Fudbaleri Totenhema napravili su ogroman korak ka opstanku u Premijer ligi. Tim iz Londona je u 35. kolu savladao Aston Vilu rezultatom 2:1, čime je iskoristio kiks Vest Hema i sada se nalazi iznad crte, sa bodom više u odnosu na direktnog rivala.

Totenhem je na najbolji način počeo utakmicu i već u 12. minutu je stigao do prednosti. Galager je preciznim udarcem uz stativu zatresao mrežu za 0:1. "Pevci" se na tome nisu zaustavili, već su nastavili sa napadima, a u 25. minutu stigli su i do drugog gola. Matijs Tel je centrirao, a Rišarlison glavom duplirao prednost.

Aston Vila je igrala veoma loše u prvom poluvremenu i u nastavku je pokušala da popravi utisak. Unai Emeri je izvršio nekoliko izmena, ali je za to bilo kasno. Ipak, domaćin je uspeo da ublaži poraz u poslednjim trenucima. Meti Keš je centrirao, a Buendija glavom postavio konačnih 1:2.

Do kraja sezone su ostala još tri kola i Totenhem sada drži sudbinu u svojim rukama. Tim Roberta de Zebrija u narednom kolu dočekuje Lids, dok se Aston Vila okreće obavezama u Ligi Evrope, gde igra revanš polufinala protiv Notingem Foresta, gde će juriti zaostatak od jednog gola. Nakon toga, ekipa iz Birmingema gostuje Barnliju.