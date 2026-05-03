Fudbaleri AEK-a i Panatinaikosa odigrali su 0:0 u okviru trećeg kola plej-ofa grčkog prvenstva.

Tim Marka Nikolića i dalje drži sve u svojim rukama i na dobrom je putu da osvoji šampionsku titulu, ali je propustio priliku da možda već večeras reši prvenstvo. Ranije u toku dana je PAOK savladao Olimpijakos sa 3:1, pa ova dva tima imaju 61 bod, dok je AEK sada na 67.

Nikolićev tim je imao igrača više od 17. minuta, kada je Ernandez dobio direktan crveni karton.

Pokušavao je AEK na sve načine da dođe do gola. Najbolju priliku imao je Varga koji je dobio prednost u odnosu na Luku Jovića u startnoj postavi, ali je upropastio najbolju šansu i gađao je direktno u Lafonta. Uspeli su "zeleni" da odbiju sve nalete i ostanu neporaženi.

AEK i Panatinaikos će već u narednom kolu ponovo odmeriti snage. Tada će lider na tabeli biti domaćin i biće to izuzetna prilika da se približe, a možda i matematički obezbede titulu. To će se dogoditi ukoliko savladaju Panatinaikos, a PAOK i Olimpijakos odigraju nerešeno.