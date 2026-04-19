Fudbaleri AEK-a napravili su krupan korak ka osvajanju titule prvaka Grčke. Tim Marka Nikolića je na svom terenu razbio PAOK sa 3:0 i na četiri kola do kraja je jako blizu trofeja.

AEK je uspeo da se oporavi nakon eliminacije od Rajo Valjekana u četvrtfinalu Lige konferencije i odigrao je fenomenalan meč protiv tima iz Soluna.

Sve je počelo u 36. minutu kada je Tomaš Kedžiora postigao autogol. PAOK je zatim morao da krene u napad jer mu je pobeda na ovom meču bila preko potrebna. To je ostavilo dosta prostora pozadi, što su domaći fudbaleri maksimalno iskoristili.

Abubakari Koita je u 76. minutu duplirao prednost, a nedugo zatim je Orbelin Pineda postavio konačan rezultat. Usledila je erupcija oduševljenja na tribinama i navijači su počeli da kliču ime i prezime srpskog trenera.

AEK će do kraja sezone igrati dva puta protiv Panatinaikosa i još po jednom protiv PAOK-a i Olimpijakosa.