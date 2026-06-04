Dirketor Juventusa Đorđo Kjelini, nije krio žaljenje zbog rastanka sa srpskim napadačem.

- Veoma mi je žao. Podržavao je Juventus do samog kraja - rekao je Kjelini za agenciju AGI.

Nekadašnji kapiten "stare dame" istakao je da izuzetno ceni Vlahovićev odnos prema klubu i profesionalizam koji je pokazivao tokom boravka u Torinu.

- On je ozbiljna osoba. Ne verujem da će ostati u Italiji na ovom nivou, ali potpuno je legitimno da traži drugačije finansijske uslove - poručio je Kjelini.

Ove reči mnogi su protumačili kao nagoveštaj da će Vlahović karijeru nastaviti van granica Italije. Za srpskog reprezentativca već duže vreme interesovanje pokazuju brojni evropski klubovi, a činjenica da će od 30. juna biti slobodan igrač dodatno povećava njegovu atraktivnost na tržištu.