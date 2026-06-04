Austrijski fudbaler Muhamed Čam Saračević biće prvo letnje pojačanje Crvene zvezde.

Čam Saračević u Zvezdu stiže na pozajmicu iz turskog Trabzona uz otkupnu klauzulu vrednu 3.000.000 evra.

Protekle sezone igrao je na pozajmici u praškoj Slaviji za koju je na 26 utakmica zabeležio tri asistencije, bez golova. Popularni Mo je rođen 29. septembra 2000. godine, visok je 180 santimetra, igra kao ofanzivni vezni.

Vrednost 25-godišnjeg fudbalera na specijalizovanom portalu "Transfermarkt" se procenjuje na oko 3.500.000 evra.

Čam je "eksplodirao" u Ligi 1 igrajući za Klermon, postao je reprezentativac Austrije i onda ga je Trabzon doveo za 4.000.000 evra.