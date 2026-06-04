Ipak, sve se raspalo kao kula od karata. I pre nego što smo otišli. Javnost je eksplodirala, a skandal je ozbiljno zatersao ekipu.

Pred Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006. godine, tadašnji selektor fudbalske reprezentacije Ilija Petković digao je javnost na noge pozivanjem svog sina Dušana u nacionalnu selekciju.

- Možda bi drugi trener probudio ekipu na neki drugi način. Neko će reći “vidi ga sad kako je mudar”, ali možda je trebalo povedem mlade Baneta Ivanovića i Aleksandra Kolarova, i da napravim novi miks igrača, bez uvrede prema onima koji su na kraju išli. Siniša Mihajlović je dao najbolju izjavu, za koju mu se divim: “Ja Mihajlović selektor nikad ne bih pozvao Mihajlovića igrača”. A u ono vreme da ste Mihajloviću rekli da mora u 10 sati na spavanje, ne sme da se pije vino... “Molim? Kome ti to?” Tu je trebalo da budem čvršći, da kažem nekima da ne mogu da idu na Svetsko prvenstvo! Ne može, pa šta napravimo - rekao je Petković (preminuo 2020. godine) u intervjuu za "Nedeljnik".

Na kraju legendarni fudbaler je smatrao da je pogrešio.

- E sad, to pozivanje sina... Pogrešio sam što ga nisam poveo ili što se bar nisam s njim vratio. Pa kad već pucam, da puknem kako treba. Ovako sam puk’o ni tamo ni “vamo”...

Nakon pristiska javnosti, Petković je odustao od ove ideje, što je napravilo samo još goru situaciju pred Mundijal na kome smo bili u “grupi smrti” sa Holandijom, Argentinom i Obalom Slonovače.

Na kraju se čini da smo mogli mnogo više, ali... Nije to bio prvi i jedini put da se reprezetnacija "raspadne" pred veliko takmičenje...