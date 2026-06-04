Predizborna kampanja za mesto predsednika Real Madrida pretvorila se u pravi skandal nakon što je kandidat Enrike Rikelme javno poručio da će dovesti Erlinga Halanda na "Santijago Bernabeu" ukoliko pobedi na izborima. Njegove izjave izazvale su burnu reakciju Mančester sitija!

Fudbalski klub Mančester siti razmatra pokretanje pravnih postupaka nakon što je kandidat za predsednika Real Madrida Enrike Rikelme obećao da će dovesti napadača Sitija Erlinga Halanda.

Rikelme, protivkandidat Florentina Pereza na izborima za predsednika Real Madrida, juče je gostujući u jednoj emisiji pokazao dres španskog kluba sa Halandovim prezimenom.

-On ima otkupnu klauzulu i želeo bih da dođe u Raal Madrid. Ako postanem predsednik, igraće za Real Madrid - rekao je Rikelme tom prilikom.

Halandov otac i agent su brzo demantovali njegov odlazak iz Sitija u zajedničkom saopštenju, a oglasio se i ovaj premijerligaš.

-Priče koje su se pojavile u Španiji u vezi sa budućnošću Erlinga Halanda su neistinite. Nema šanse da se ovo dogodi i ne postoji klauzula koja bi to omogućila. Razmatramo pravne postupke zbog korišćenja slike našeg igrača u ovom kontekstu - navodi se u saopštenju Sitija.

Rikelme je, pored Halanda pomenuo i veznog igrača Sitija Rodrija, ali njega engleski klub nije pomenuo u saopštenju.

-On je odličan igrač, na poziciji gde Real treba da se pojača. Razgovarali smo sa njegovim agentom. Moramo da poštujemo njegov klub, ali ako ja budem predsednik, on će igrati za Real - rekao je Rikelme.

Izbori za predsednika Real Madrida održaće se u nedelju, 7. juna.