Baumgartner se povredio pre tri dana tokom zagrevanja uoči prijateljske utakmice između Austrije i Tunisa. Austrijski fudbaler će zbog povrede da propusti predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.



U saopštenju Lajpciga se navodi da će Baumgartner uskoro da počne sa rehabilitacijom.

Međutim, Lajpcig nije objavio koliko će austrijski fudbaler da odsustvuje sa terena, ali nemački mediji tvrde da će Baumgartner sigurno da propusti početak naredne sezone.



Baumgartner (26) je od 2023. godine član Lajpciga, a ove sezone je odigrao 37 utakmica i postigao je 17 golova.