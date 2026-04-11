Lajpcig se trećom vezanom pobedom, a petom u poslednjih šest utakmica, učverstio na trećem mestu tabele i sigurnim koracima gazi ka plasmanu u Ligu šampiona.

Bikovi su do pobedonosnog pogotka došli u završnici utakmice, tačnije u 80. minutu, a strelac je bio Jan Diomande koji je na sjajan način završio kontru svog tima i krunisao pravovremeno i precizno proigravanje Kristofa Baumgartnera.

Menhengladah je nakon ovog poraza svega pet bodova iznad šesnaestoplasiranog Sent Paulija, koji drži poziciju koja vodi u baraž za opstanak. Uz to, tim iz Hamburga ima utakmicu manje, ali taj meč igra protiv Bajerna iz Minhena.

Pobedu je danas ostvario i Ajntraht iz Frankfurta koji je kao gost nadigrao Volfsburg sa 2:1.

Vukovi ni u 12 uzastopnih utakmica ne znaju za trijumf u Bundesligi, a u ovom periodu su zabeležili čak devet poraza i polako ali sigurno klize ka Cvajti.

Frankfurt je najveći deo posla odradio u prvom poluvremenu, kada je golovima Oskara Hojlunda u 21. minutu, odnosno Kalimuenda u 32. došao do velikih 2:0.

Ovu prednost su gosti čuvali do same završnice, a u dubokoj nadoknadi Dženan Pejčinović je uspeo samo da ublaži poraz Volfsburga.