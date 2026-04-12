Srpski MMA borac Andrija Stanković je slavio je na FNC 29 protiv hrvatskog borca Antonija Budimira koji je rođen u Austriji i bori se pod njihovom zastavom. Andrij Stanković je slavio posle tri žestoke runde, a posle prve dve je bilo jasno da ima prednost, dok je u trećoj Hrvat krenuo na sve ili ništa, ali je kasno krenuo.

Stanković je u prvoj rundi odlučio je da uglavnom napada "low kickovima", gde posebno napada levu nogu Antonija Budimira.

Na isteku prvog minuta Stanković je zadao jedan brutalan kik, posle kojeg je Budimir potpuno promenio izraz lica, i cupkao na nogama, a leva butina mu je totalno u modricama.

Nastavio je tako isto Stanković i u drugoj rundi im ponovo zadao nekoliko žestokih udaraca. Budimir je potom promenio taktiku, napao je rušenjem i oborio je Stankovića, koji je to izdržao i vratio se na noge, a onda je počela žestoka bokserska razmena, gde je palo nekoliko žestokih udaraca na obe strane, ali je Stanković bio bolji.

Budimir je u trećoj rundi počeo da napada, zadao je neke ozbiljne udarce stankoviću, koji je na licu imao ozbiljnu štetu. Budimir je dobio treću rundu, ali je Srbin na kraju izašao kao pobednik!