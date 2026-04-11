Arena Stožice u Ljubljani ove subote poprište je novog MMA spektakla. FNC 29 događaj stigao je u prestonicu Slovenije, a na programu je čak 11 borbi.

U glavnoj borbi večeri, snage će odmeriti Aleksandar Drabinca i Milan Kadlec.

Srbija na ovom događaju ima samo tri predstavnika, odnosno Dušana Džakića, Andriju Stankovića i Vuka Lekića.

Nismo u prvoj borbi FNC 29 videli nokaut, ali je ona i uprkos tome bila veoma dobra.

Srpski borac Vuk Lekić pobedio je Slovenca Saša Klinca, odlukom sudija. Ljuta borba trajala je tri runde, nisu se nijednom Lekić i Klinc spustili u parter, a Srbin je na kraju odneo zasluženu pobedu. Isprebijao je pošteno Klinca, kom su cela glava i gornji deo tela bili krvavi...