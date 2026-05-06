Veliko poštovanje od MMA boraca ima Aleksandar Rakić. Toliko da mu je Islam Mahačev poslao poruku.

- UFC dolazi u Srbiji, moraš da se boriš. To si veliki primer za novu generaciju ovde. Čoveče, moraš biti spreman nekoga da pobediš. Treniraj jako. Nadam se našem susretu jednog dana - poručio je Mahačev našem MMA borcu.

O svemu je govorio i sam Rakić.

- Islam je bio u Srbiji. Luka Nikolić, predsednik MMA Saveza Srbije, poslao mi je poruku da je Islam tu, ali nažalost ja nisam tada mogao da dođem u Srbiju. Pisao sam Islamu na Instagramu i rekao mu da uživa u Srbiji, u mojoj državi. Tada je poslau tu poruku. To je lep gest, od velikog čoveka kao što je Islam Mahačev. On i Topurija su trenutno dva najbolja borca koja postoje na planeti. Takva poruka da dođe od takvog velikana... To je motivacija. Neverovatan osećaj, kada sam dobio poruku bio sam uzbuđen. Biće to veliki pritisak na mene. Ali, ako dođe do toga da mi bude teško u meču, mislim da će čitava Arena da navija za mene, to će biti vetar u leđa. Pružiću sve za sebe, njih i sve ostale koji čekaju moju pobedu toliko dugo. To će biti dodatna motivacija - poručio je Rakić, koji pobedu čeka od 2021. godine posle četiri poraza u nizu.

Beograd će biti prvi grad u Evropi u polednjih šest godina pored Londona i Pariza koji će ugostiti najbolje UFC borce. Jasno je da će se Rakić boriti. Srbin jeste u lošem nizu, a činjenica je da mu je sreća okrenula leđa... Povrede su ga baš namučile.

Pored Rakića očekuju se borbe Uroša Medića, kao i Duška Todorovića. Pominje se i Miljan Zdravković, kao i Miloš Janičić. Zvaničnih najava za borbe još nema, a uskoro se očekuje lagano otkrivanje.

Srbija je spremna za spektakl, a Aleksandar Rakić će biti u glavnoj ulozi, to je sigurno!