Mlada turska odbojkašica Duru Turknas (21) sve češće je tema sportskih i lajfstajl medija širom Evrope. Iako je tek na početku ozbiljne karijere, njeno ime već ima posebnu težinu u odbojkaškim krugovima, ponajpre zbog fizičkog izgleda.

Trenutno brani boje Zerena, gde dobija sve više prostora za dokazivanje. Prve ozbiljne korake napravila je u Fenerbahčeu, jednom od najvećih sportskih kolektiva u zemlji. U tom klubu razvila je osnovne veštine koje pokazuje na terenu.

Pored sportskih kvaliteta, pažnju javnosti privlači i njen izgled. Na društvenim mrežama mnogi je već nazivaju najlepšom odbojkašicom na svetu, što dodatno povećava njenu popularnost.

Fotografije i snimci s utakmica i treninga redovno privlače veliki broj pregleda i komentara. Muški deo publike posebno je očaran njenom pojavom, ali stručnjaci naglašavaju da je talenat ono što je zaista izdvaja.

Libero

Turknas igra na poziciji libera, a ističe se izuzetnom brzinom, refleksima i gracioznošću. Njena sposobnost da pročita igru i pravovremeno reaguje čini je jednim od najperspektivnijih odbojkašica u Turskoj.