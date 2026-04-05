Fudbaleri Karagumruka su savladali Rizespor u okviru 28. kola Superlige Turske, a odlučujući gol bio je delo Šavija Babike, pozajmljenog igrača Crvene zvezde.

Krenulo je dobro po ekipu Aleksandra Stanojevića, poveli su u smiraj prvog dela igra preko Seržinja, ali je u 70. minutu Rizespor došao do izjednačenja posle pogotka Ali Sovea.

Ipak, iskoristio je u 87. minutu Šavi Babika gužvu u šesnaestercu, lopta je došla do Gabonca koji je šutirao iz prve i savladao Fofanu za veoma važna tri boda za tim koji se bori za opstanak.

Podsetimo, Šavi Babika je na početku ove sezone stigao na Marakanu u transferu vrednom četiri miliona evra, ali se nije najbolje snašao u Beogradu. Uticala je i povreda na njegov performans, a u Ljutice Bogdana su odlučili da je bolje za njega da ode na pozajmicu u Karagumruk.

Deluje da bi sada pogled na Gabonca mogao da bude drugačiji, posebno ukoliko nastavi sa ovakvim partijama.