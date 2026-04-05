Miomir Kecmanović eliminisan je u prvoj rundi mastersa u Monte Karlu. Posle velike borbe u tri seta savladao ga je Kameron Nori - 6:2, 4:6, 7:6 (7:0).

Već u prvom gemu meča do brejka je došao Britanac, da bi Beograđanin propustio četiri prilike da uzvrati. Zatim mu je rival ponovo oduzeo servis i ubedljivo rešio prvi set u svoju korist, uz maksimalnu realizaciju brejk lopti.

Konačno je Miomir probio led i zaigrao odlično u drugom setu, poveo 3:0 i nagovestio neizvesnu borbu. Međutim usledio je Norijev odgovor i izjednačenje, pa nova razmena brejkova iz koje je podignute ruke izašao Kecmanović – za izjednačenje u Kneževini.

Po jednu šansu da steknu ključnu prednost propustili su obojica u prvoj polovini odlučujućeg seta, da bi pri rezultatu 3:3 nedavni polufinalista Akapulka uspeo da anulira tri brejk lopte protivnika.

Potom je i sam promašio mogućnost da dođe do servisa za pobedu, da bi odmah uručio 30-godišnjaku iz Johanesburga identičnu priliku. On je popustio pod pritiskom i vratio Mišu u meč, a Kecmanović je onda spasio četiri brejk lopte (tri vezane) na sjajan način – razmahao se, crtao po terenu i stigao na prag trijumfa.

Uspeo je bivši šampion Indijan Velsa da izbori taj-brejk, a potom pokazao da je mnogo fizički spremniji. Dodao je gas i ostavio 58. na ATP listi u prašini na Azurnoj obali, posle dva časa i 48 minuta velike borbe.

Četvrta pobeda u pet međusobnih mečeva za 24. tenisera sveta, dok je Srbin vezao treći poraz. Nekadašnji član najboljih 10 u drugoj rundi odmeriće snage sa petim nosiocem Aleksom De Minorom.