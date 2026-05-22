Srpski teniser Novak Đoković držao je nešto dužu konferenciju pred početak Rolan Garosa.

Najviše se zadržao kod pitanja o najaktuelnijoj temi u svetu tenisa, a to su najavljeni protesti tenisera i teniserki.

- Ne, nisam deo toga. Ne mogu da komentarišem nešto u čemu nisam učestvovao. Nisam bio deo razgovora, planiranja niti donošenja odluka.

- Ali ono što mogu da kažem jeste da sam oduvek bio na strani igrača i da sam se zalagao za prava tenisera i bolju budućnost za igrače, ne samo za one iz vrha, već za igrače svih rangova, posebno za niže rangirane tenisere i teniserke koji su često zaboravljeni.

- Često pričamo o nagradnim fondovima i o tome koliko najbolji igrači zarađuju ili ne zarađuju, ali zaboravljamo koliko malo ljudi zapravo može da živi od ovog sporta.

- Nikada neću prestati da pričam o tome, jer je to najvažniji deo profesionalnog tenisa – ta osnovna, temeljna struktura sporta. Ako želimo da negujemo budućnost sporta i da igrači od tenisa mogu da napreduju, a ne samo da preživljavaju, onda moramo da razgovaramo o tome kako da razvijamo sport od najnižeg nivoa.

- Tu nisu važni samo igrači. Važni su i grend slemovi, upravljačka tela, ATP i WTA ture – svi zajedno. Mi smo veoma podeljeni. Tenis je već dovoljno komplikovan sport po svojoj strukturi, a dodatna fragmentacija mi veoma smeta. Ne volim to da vidim.

- Treba da učimo i iz golfa. Golf je dobar primer globalnog individualnog sporta koji prolazi kroz teške trenutke zbog podela među turama i igračima.

- Hajde da budemo ujedinjeniji i da pronađemo bolju strukturu i bolju budućnost za naš sport, jer je sada pravi trenutak za to.

- Mislim da se oseća veliko nezadovoljstvo i mnogo glasina o promenama u sportu. To je verovatno neizbežno, pa se nadam da ćemo kroz sve to proći sa što manje turbulencija.