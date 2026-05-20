Najbolji teniseri sveta planiraju da protestuju zbog novčanih nagrada smanjenjem medijskih aktivnosti na Rolan Garosu.

Igrači izabrani da učestvuju u druženju sa medijima, u petak, napustiće salu nakon 15 minuta, što simbolizuje da grend slem turniri u proseku izdvajaju 15% svojih prihoda za nagradni fond.

Ostatali igrači će odbiti da obave dodatne intervjue sa glavnim parnterima turnira, "TNT Sportsom" i "Jurosportom".

Igrači su odlučili da vanterenske aktivnosti smanje na minimum. Proučili su pravila turnira i zaključili da neće biti kažnjeni sve dok ispunjavaju ugovorne obaveze da obave kratak intervju posle svakog meča.

Vodećih 20 tenisera i teniserki, uključujući Novaka Đokovića, Janika Sinera, Arinu Sabalenku i Koko Gof, u sporu su sa Grend slemovima jer smatraju da imaju nedovoljan udeo u rastućim prihodima turnira.

Nagradni fond Rolan Garosa je porastao za 9,5% u odnosu na prošlu godinu, ali su isto tako prihodi porasli za 14%, što znači da se udeo u prihodima igrača zapravo smanjio.

Igrači zahtevaju od Grend slem turnira, da kao ATP i WTA tur, izjednačea na 22% udela u prihodima.