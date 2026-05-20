Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija za Rolan Garos posle poraza od španske igračice Kaitlin Kuevedo sa 1:2 (6:7, 6:3, 2:6).

Srpkinja je bez rezultata karijere ostala posle velike borbe i skoro tri sata igre.

Imala je Teodora 6:5 i brejk prednosti u prvom setu, ali je onda posustala. Ipak, bez mnogo problema došla je do izjednačenja. Španska teniserka povela je sa 4:0 i lagano privela posao kraju.

Njen najveći uspeh u karijeri je upravo druga runda kvalifikacija za grend slem jer je i ove sezone došla do iste faze na Australijan openu.