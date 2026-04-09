Nakon što su srušile Slovačku, reprezentacija Srbije bila je bolja i od favoritkinja iz Hrvatske u evro-afričkoj zoni Bili Džin King kupa.

Lola Radivojević je bila bolja od Antonie Ružić, dok je Teodora Kostović prethodno iznenadila Patru Marčinko (77. na listi) sa ubedljivih 6:4, 6:1. Upravo je njena partija u Portugaliji ostavila i poznatog teniskog novinara bez teksta.

U pitanju je Žoze Morgado, koji pomno prati sva dešavanja u i oko belog sporta. Na svom "X" nalogu posvetio je nekoliko reči našoj Teodori Kostović, koja ima samo 18 godina.

- Upravo sam gledao deo meča i Teodora Kostović je TOLIKO DOBRA - napisao je Morgado.