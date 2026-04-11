Ženska teniska reprezentacija Srbije propustila je danas šansu za plasman u novembarski plej-of za Svetsku grupu Bili Džin King kupa, pošto je kao prvoplasirani tim A grupe Evro-afričke grupe 1 poklekla u odlučujućem meču protiv Francuske - 2:0.

Bili Džin King kup tim Srbije i sledeće godine igraće u Evro-afričkoj grupi 1.

Prvo je Teodora Kostović servirala za meč u prvom singlu, ali je Francuskinja Leoila Ženžan odlično igrala u odlučujućim trenucima i preokrenula meč u svoju korist sa 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Lola Radivojević je uspela da se vrati u drugi singl, ali je Elza Žakemo, igračica iz Top 100, u trećem setu rešila meč u svoju korist sa 6:4, 4:6, 6:3.