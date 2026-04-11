Srpski vozač dobro je startovao trku, međutim, ispred njega je došlo do sudara u kom je učestvovao Kantan, u tom trenutku drugoplasirani u trci. Okrenuo se na stazi, a Petrović nije mogao da ga zaobiđe i naleteo je na njega.

Da stvar bude gora po srpskog vozača, u tom trenutku je iza Petrovića naleteo još jedan vozač i zakucao se direktno u bolid srpskog vozača.

Srećom, prema prvim informacijama nije bilo povreda za srpskog igrača koji je ipak završio ovaj vikend.

Podsetimo, Petrović je potpisao nedavno novi ugovor u kom će se u narednom periodu takmičiti u španskom šampionatu Formule 4.