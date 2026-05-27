Zapamtili su dobro iz Crvene zvezde napadača juniorske selekcije Napretka – Petra Jovanovića.

Pre nekoliko nedelja postigao je het-trik u duelu omladinaca, čime je Zvezdino slavlje odložio za nekoliko dana.

Nije to prošlo ispod radara, te je Zvezda brzo reagovala i dogovorila dolazak Jovanovića, saznaje Meridian sport.

Jovanović je najopasniji po boku, ali može da deluje i kao centralni napadač. U nedavno završenoj sezoni je postigao devet pogodaka, a činjenica da je rođen 2008. godine govori da će Nenad Milijaš moći da računa na njega u narednoj omladinskoj sezoni.