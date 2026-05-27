Na pomen imena Perice Ognjenovića sigurno da se svakom "zvezdašu" osmeh vrati na lice. Čuveni napadač kratko se zadržao na "Marakani", ali se za to vreme pokazao kao sjajan golgeter što mu je omogućilo da 1999. godine ode u Real Madrid, a kasnije osvoji i Ligu šampiona sa "kraljevskim" klubom.

Perica je 2017. godine uplivao u trenerske vode. Radio je u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije, kasnije u Zvijezdi 09, pa u ukrajinskom Metalistu da bi na leto 2025. godine preuzeo Rudar iz Prijedora u sezoni kada su ušli u najjači rang Bosne i Hercegovine.

Ipak, nije uspeo Ognjenović da ih sačuva u eliti i pored velike borbe i nekih zapaženih rezultata kao što su pobede nad Sarajevom i Željezničarem, remi sa Zrinjskim...

Na kraju 30 bodova nije bilo dovoljno, pa je zajedno sa ekipom Posušja, Rudar ispao u Prvu ligu Republike Srpske.

Republiku Srpsku će u narednoj sezoni u eliti predstavljati Sloga iz Doboja, Radnik iz Bijeljine, Borac iz Banjaluke i tim koji će biti promovisan, a to je BSK iz Banjaluke.