Selekciju koju vodi Mohamed Ouabi će predvoditi Ašraf Hakimi, kao najveća zvezda, tu je i Brahim Dijas, kao i veliki talenat Ajub Buadi, koji je izabrao afričku selekciju pre Francuske.

Poziv nije dobio Hakim Ziješ, ali njega svakako nema skoro dve godine u reprezentaciji. Najveće iznenađenje je izostavljanje En Nesirija, koji je otišao u Al Itihad, dao 16 golova, ali uzalud. Neće ga biti na Mundijalu.

Maroko je žrebom „smešten“ u Grupu C – sa Brazilom (13. jun), Škotskom (19. jun) i Haitijem (24. jun).

Golmani: Jasin Bunu (Al Hilal), Munir El Kađui (Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (Asfar)

Odbrana: Najef Aguer (Olimpik Marselj), Jusef Belamari (Al Ahli), Isa Diop (Fulam), Zakarija El Uahdi (Genk), Ašraf Hakimi (PSŽ), Reduan Halhal (Mehelen), Nusair Mazraui (Mančester junajted), Šadi Rjad (Kristal Palas), Anas Salah Edin (PSV)

Vezisti: Sofijan Amrabat (Betis), Ajub Buadi (Lil), Nil El Ajnaui (Roma), Bilal El Hanus (Štutgart), Samir El Murabet (Strazbur), Azedin Unahi (Đirona), Ismael Sajbari (PSV)

Napad: Ajub Amajmuni (Ajntrajt Frankfurt), Brahim Dijaz (Real Madrid), Ajub El Kabi (Olimpijakos), Abdesamed Ezalzuli (Betis), Jasin Žesim (Strazbur), Sufijane Rahimi (Al Ain), Šemsdin Talbi (Sanderlend).