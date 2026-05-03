Roditelji koji kupuju alkohol svojoj punoletnoj deci tokom Svetskog prvenstva sledećeg leta rizikuju zatvorsku kaznu prema strogim američkim zakonima o konzumiranju alkohola. Dok na mnogim mestima tinejdžeri mogu da piju alkohol od 18. godine, minimalna starosna granica u SAD je 21 godina. Tako svako ko „dostavlja“ ili „obezbeđuje“ alkohol maloletnom licu (mlađem od 21 godine) može snositi teške kazne.

Samo engleskih navijača, koji će putovati na Mundijal, očekuje se najmanje 30.000, napominje “Dejli Telegraf”.

Ričard Nunan, zamenik šefa policije u Foksboru, izjavio je da će veliki deo odgovornosti za kontrolu prodaje snositi pabovi i barovi.

-Imamo uspostavljene standarde i procedure na "Žilet stadionu" i u svim drugim licenciranim objektima u Masačusetsu, gde se zahteva provera ličnih dokumenata. Računaćemo na naše dobavljače alkohola da se ponašaju na odgovarajući način i da pravilno obavljaju svoj posao. Insistiraćemo na dobrovoljnom poštovanju zakona i oslanjaćemo se na informisanost.

-Najstroža mera koju možemo preduzeti je hapšenje, ali ne želimo da dođemo do toga. Želimo da ljudi dođu ovde i da se zabave, ali moraju da poštuju zakone i da se ponašaju pristojno.

U državi Masačusets, gde Engleska i Škotska imaju utakmice na stadionu "Žilet", maksimalna kazna je jedna godina zatvora i novčana kazna od 2000 dolara. U Arlingtonu, gde će Engleska igrati protiv Hrvatske, kazna je 4000 dolara. Oni koji budu proglašeni krivim za kupovinu alkohola za lica mlađa od 21 godine, rizikuju i zabranu ponovnog ulaska u SAD.

U Meksiku i Kanadi, gde će se takođe održavati utakmice, minimalna starosna granica za konzumaciju alkohola je 18 godina. U nekim provincijama Kanade starosna granica je 19 godina. Kazne za lica starosti 18-21 godine, uhvaćena u pijenju, nisu toliko stroge – prekršaj se klasifikuje kao prekršaj sa maksimalnom kaznom od 500 dolara ili obavljanjem društveno korisnog rada.

Portparol policije u Arlingtonu Tim Sisko izjavio je da će službenici reda strogo pratiti i konzumaciju alkohola na ulicama od strane maloletnika.

-Naši policajci mogu da im priđu, razgovaraju i deluju, ako je potrebno da im se izda prekršajna prijava. To je svakako opcija. Ali naša glavna briga je da osiguramo da su svi bezbedni i da se zabavljaju.