Poznat datum: Evo kada će se igrati novo izdanje Afričkog kupa nacija
Naredni Afrički kup nacija igraće se od 19. juna do 17. jula 2027. godine, saopštila je danas Afrička fudbalska konfederacija (AFK).
Kako je saopštila AFK, turnir u Keniji, Tanzaniji i Ugandi igraće se se tokom leta, a ne tokom januara i februara kao što je to uobičajeno decenijama unazad.
Naredno prvenstvo Afrike prvi put će organizovati tri države zajedno, a kako je danas saopšteno, žreb za kvalifikacije za naredni AKN biće održan 19. maja.
