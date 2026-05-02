Naredni Afrički kup nacija igraće se od 19. juna do 17. jula 2027. godine, saopštila je danas Afrička fudbalska konfederacija (AFK).

Kako je saopštila AFK, turnir u Keniji, Tanzaniji i Ugandi igraće se se tokom leta, a ne tokom januara i februara kao što je to uobičajeno decenijama unazad.

Naredno prvenstvo Afrike prvi put će organizovati tri države zajedno, a kako je danas saopšteno, žreb za kvalifikacije za naredni AKN biće održan 19. maja.