Ugovor hrvatskog veziste, koji uveliko gazi 41 godinu, ističe 30. juna, usred Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Modrić je završio klupsku sezonu zbog dvostrukog preloma jagodične kosti i sada žuri sa oporavkom da bi bio spreman za Mundijal.

Tare smatra da će Modrić "odlučiti srcem" i da će ostati još godinu dana na "San Siru".

-Mislim da će ostati u Milanu - rekao je Tare, a prenosi"Gazeta delo Sport".

Modrić je stigao u Milano prošlog leta, nakon što mu je istekao ugovor sa Real Madridom.

-Imao je i druge ponude, ali je želeo da ispuni svoj san da igra za Milan. Njegov dolazak je bio veoma važan, takođe s obzirom na njegov mentalitet - rekao je Tare.

Hrvat je ove sezone odigrao 36 utakmica za Milan i pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou.

"Roso-neri" su trenutno na trećem mestu u Seriji A, sa dvanaest bodova iza, izvesno, novog šampiona Intera.