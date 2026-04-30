Džordži Kembel (36), zvezda britanskog jahanja, nastradala je nakon teškog pada na prestižnom događaju „Bicton International Horse Trials“ u Devonu.

Prema dostupnim informacijama, konj težak oko 610 kilograma nije uspeo da savlada prepreku od balvana, što je izazvalo kobni „rotacioni pad“.

Stručnjaci navode da je životinja pokušala da napravi dodatni korak pre ulaska u vodu, ali je pritom grudima i prednjim nogama udarila u prepreku.

Usled sile kretanja, konj se prevrnuo u vazduhu i pao na leđa, direktno preko jahačice.

Džordži je zadobila smrtonosne povrede glave (izliv krvi u mozak) i višestruke prelome rebara. Lekarske ekipe su odmah dotrčale do nje, ali su mogle samo da konstatuju smrt. Navedeno je da je jahačica izgubila svest gotovo trenutno i da je smrt bila "brza".

Njen suprug, Džesi Kembel, koji je i sam profesionalni jahač, nalazio se oko kilometar dalje u trenutku nesreće.