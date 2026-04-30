Aktuelni šampion ABA lige zbog zauzetosti najveće dvorane na Balkanu, utakmicu četvrtfinala regionalnog takmičenja, moraće da odigra u svojoj nekadašnjoj dvorani, gde je dugo godina bio domaćin.

Partizan pre toga ima obaveze u domaćem prvenstvu, gde takođe u četvrtfinalu igraju protiv Slobode.

Ukoliko crno-beli eliminišu ekipu Bosne u polufinalu protivnik će im biti bolji iz duela Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.

Serije se igraju na dve pobede.

Četvrtfinalna serija ABA lige između Partizana i Bosne strartuje 6. maja u Beogradu.