Evroligaška sezona ulazi u samu završnicu. Počeo je plej-of, a fajnal-for je na programu krajem maja, ali se uveliko razmišlja o narednoj takmičarskoj godini.

Košarkaši Burga su osvojili trofej u Evrokupu pobedom nad Bešiktašom, pa je tako Dušan Alimpijević propustio još jednu priliku da se domogne evropske titule. Francuski klub je ovim uspehom obezbedio direktan plasman u Evroligu.

Iz elitnog takmičenja je već najavljeno da neće biti proširenja. Isti format ostaje na snazi i u sezoni 2026/27 (20 klubova), pa će biti veoma zanimljivo videti kakvo će rešenje pronaći čelnici takmičenja.

Problem je što sada 21 klub figurira kao učesnik Evrolige naredne sezone i jasno je da će neko izvisiti. Ono što je važno za navijače u Srbiji jeste da su Partizan i Crvena zvezda sigurni učesnici pošto su tek odradili prvu od trogodišnjeg ugovora.

Još uvek je neizvesno da li će Fenerbahče, Real Madrid i Asvel produžiti licence, a upravo od toga i zavisi koliko francuskih klubova ćemo gledati u Evroligi sledeće sezone. Nije isključeno da deo Evrolige budu sva četiri francuska kluba (Asvel, Monako, Burg i Pariz), ali je opet verovatnija opcija da to budu tri kluba.

Burg će preuzeti licencu koju je do sada koristio Monako koji će morati da pronađe način da reši finansijske probleme i da razgovara sa Evroligom o novom vidu saradnje. Pretpostavlja se da ukoliko prebrode krizu, da bi mogli da konkurišu za trogodišnje licence poput Crvene zvezde i Partizana.

Ipak, Burg ima finansijske probleme, a dvorana u kojoj ovaj klub igra ne podleže Evroligin standardima jer ima kapacitet samo 3.500 mesta. Ako odluče da ipak igraju u eliti, onda bi teoretski ili Monako ili Pariz bili van konkurencije za sledeću sezonu.

Iako se najavljivalo da bi mogli da se priklone FIBA i NBA ligi, Toni Parker i Asvel su nedavno izrazili želju da ostanu u Evroligi i njihova budućnost je još uvek nepoznata.