U prvom kolu grupe B su obe utakmice završene rezultatom 1:1. Najpre su remizirale Kanada i Bosna i Hercegovina, a potom je viđeno veliko iznenađenje pošto je Katar otkinuo bod Švajcarskoj.

Dakle, sva četiri tima posle prvog kola imaju po jedan bod, ali postoji jedna zanimljivost.

Iako svi učesnici grupe imaju isti broj bodova i istu gol razliku, Bosna i Hercegovina je poslednjeplasirana. Zbog čega je to tako?

Jednostavno, pošto su sve ekipe identične, došlo je i do sortiranja na tabeli zbog fer-plej pravila. Odnosno, Bosna i Hercegovina se nalazi na poslednjem mestu jer su dobili najviše žutih kartona.

Švajcarska je zaradila samo jedan žuti karton protiv Katara i zato je na prvom mestu. Kanada i Katar imaju po dva žuta kartona, ali je Kanada bolje rangirana na FIFA rang listi, zbog čega se nalazi na drugom mestu, dok je Bosna i Hercegovina poslednja jer je dobila tri žuta kartona.