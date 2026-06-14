Košarkaški klub Klivlend Kavalirs oglasio se nakon informacije da je njihov igrač Džejms Harden uhapšen tokom policijske kontrole.

"Klivlend je obavešten o hapšenju Džejmsa Hardena u subotu ujutru i u procesu smo prikupljanja dodatnih informacija. U kontaktu smo sa Džejmsom i njegovim predstavnicima, te ćemo nastaviti da pratimo razvoj događaja", navodi se u saopštenju kluba.

Prema informacijama policije, tokom kontrole vozila kod Hardena je pronađen pištolj.

Oružje se navodno nalazilo na vidljivom mestu u automobilu i nije bilo smešteno u futrolu, zbog čega je protiv iskusnog košarkaša pokrenut prekršajni postupak.

Amerikanac je ubrzo pušten na slobodu nakon što je platio kauciju, dok je prvo pojavljivanje pred sudom zakazano za 22. jun.

Za sada nema informacija da li će NBA liga ili Klivlend povući dodatne disciplinske mere, a više detalja očekuje se nakon sudskog postupka.