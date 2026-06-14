Žoao Kanselo (32) važio je za jednog od najboljih bekova na svetu, posebno dok je igrao u Mančester sitiju.

Nedavno se vratio u Barselonu, a njegovu životnu priču malo ko zna. Kao dete je ostao bez majke koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći. Bio je u kolima sa njom i mlađim bratom koji je imao samo osam godina.

Kanselo je imao 18 tada i do tragedije je došlo 2013. godine. To je nešto što mu je ostavilo ožiljak i o tome je retko pričao u javnosti. Pred odlazak na Svetsko prvenstvo je otvorio dušu o tome...

-Te milisekunde su promenile moj život zauvek. Sećam se nekih detalja. Pamtim poslednji vrisak moje majke, brata kako plače, imao je samo osam godina - počeo je Kanselo intervju za "Alta definisao.

Pokušao je da uradi sve što je u njegovoj moći da spasi svoju majku Filomenu. Nažalost, nije mogao ništa da uradi.

-Pokušao sam da podignem auto, da izvučem moju majku koja je bila zarobljena ispod kola, ali nisam mogao. Jednostavno, nisam mogao ništa da uradim. Sve je bilo tako mračno.

Vozila je "Audi A3" i zajedno sa sinovima je odvezla muža Žozea na aerodrom i vraćali su se kući u blizini Lisabona. Ali, nije se nikada vratila. Dogodila se nezapamćena tragedija.

-Sleteli smo sa autoputa, blizu litice. Pokušao sam da iskoristim poslednji atom snage, sve što sam imao da podignem automobil, ali bilo je nemoguće.

Nije Kanselu bilo lako da se fokusira na fudbal. U tim godinama se probio do rezervnog tima Benfike, spreman za naredni korak, ali se dogodila tragedija. Želeo je da učini Filomenu ponosnom, nije dozvolio sebi da se preda i odustane i u tome je uspeo.

Prvo se probio do prvog tima Benfike, pa je na pozajmici u Valensiji pokazao šta zna i ume. Igrao je potom za Inter, Juventus, dok je u Mančester sitiju imao najviše uspeha. Bio je na pozajmicama u Bajern Minhenu i Barseloni, pa u Al Hilalu i onda je odlučio da se odrekne arapskih miliona i da se vrati u Barsu.

Žoao Kanselo želi titulu sa reprezentacijom Portugala. Našao se na konačnom spisku za Svetsko prvenstvo i želi da ponovi uspeh iz 2019. godine kada su osvojili Ligu nacija. Zanimljivo je da je za reprezentaciju Portugala debitovao u avgustu 2016. godine, samo nekoliko meseci pošto su Portugalci postali evropski šampioni.

Sada su u grupi "K" na Mundijalu sa reprezentacijama Kolumbije, Konga i Uzbekistana i apsolutni su favoriti za prvo mesto u grupi.