Reprezentativac Katara Bualem Kuki postigao je istorijski gol za svoju selekciju jer je njegov gol doneo prvi bod na Mundijalima.

Nije ni slutio Kuki Koliko će mu novca doneti ovaj pogodak. Katarski javni investicioni fond odlučio je da ga nagradi za istorijski gol.

Defanzivac će tako biti bogatiji za čak 3.000.000 dolara, ali i luksuzni automobile Rols Rojs Fantom koji vredi 550.000 dolara.

Kuki ima 35 godina i gotovo čitavu karijeru proveo je u Kataru gde od 2017. godine nosi dres tamošnjeg Al Sada.