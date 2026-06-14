Zahvaljujem se članovima na poverenju, Zvezda će biti na još višem nivou, izjavio je danas Svetozar Mijailović, koji je započeo novi mandat na mestu predsednika fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Treća redovna sednica Skupštine FK Crvena zvezda održana je danas u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", a Mijailović se obratio članovima Skupštine i predložio sastav novog Upravnog odbora.

Mijailović je naveo da je pre četiri godine, u obraćanju Skupštini, istakao šest strateških ciljeva.

- Osvojene su četiri duple krune, svake godine igrana je grupna faza Lige šampiona ili Lige Evrope, ostvaren je rast prihoda i profita, ostvarena su značajna ulaganja u infrastrukturu. Teku pripremni radovi za rekonstrukciju stadiona, trening centra i za dalji razvoj postojeće lokacije. Povećan je prihod od transfera mladih igrača i povećan je broj reprezentativaca omladinskih selekcija. I pored svih preduzetih mera nismo zadovoljni posetom na stadionu, iako imamo blago povećanje broja dece i žena na utakmicama. Nema razloga da i u ovom mandatnom periodu ne postavimo iste zadatke, unapređene u detaljima koje će Klub podići na još viši nivo - rekao je Mijailović.

On je naveo ciljeve FK Crvena zvezda do 2030. godine.

- Dominacija u domaćem takmičenju - osvajanje četiri titule u naredne četiri godine, kontinuitet takmičenja u okviru grupne faze Lige šampiona i Lige Evrope, finansijska stabilnost i održivost, pripreme za rekonstrukciju stadiona i nov trening centar, produkcija i afirmacija mladih igrača, uz povećanje prihoda od transfera i komercijalizacija i jačanje brenda Crvena zvezda - kontinuirano povećanje Prihoda - naglasio je predsednik Crvene zvezde.

Poznato je da je Crvena zvezda od svog nastanka imala ulogu da prednjači i uvodi u svoje poslovanje novo, naprednije, da stalno raste i jača, rekao je Mijailović.



- Zvezda je porasla, dostigla zavidan nivo u Evropi. Zato je najzaslužnija hrabra razvojna orijentacija i liderstvo najvišeg menadžmenta Kluba. I svi delovi sistema moraju biti u toj funkciji. Od rada u Omladinskoj školi, selekcije, zatim finansijskog dela koji je osnova za ukupan rad i poslovanje, kao i podrške naših navijača i članova. Posebno, milionsku pripadnost Zvezdi pretvarati u veće prisustvo na tribinama i još veće učešće u njenom razvoju i podizanju na još viši nivo - izjavio je Mijailović i dodao:

- Mi smo društveno odgovorna organizacija, i moramo još više raditi na vaspitanju, obrazovanju i pripremi sportista i naših zvezdaša. Razvijajući ljubav, odgovornost prema Crvenoj zvezdi, da se klub na adekvatan način voli i da svaki naš pripadnik tome da doprinos. Imamo izuzetno verne i posvećene članove a stremićemo tome da broj naših članova sa plaćenom članarinom bude veći u odnosu na broj koji sada imamo. Snaga našeg Kluba izvire od ljudi koji mu pripadaju. Što nas je više, snaga će rasti, postajati jača. Fudbalski klub je deo velike porodice Crvene zvezde i sa pravom se može reći da smo veoma važan činilac razvoja Sportskog društva, na osnovama solidarnosti i uzajamnog uvažavanja.

On je istakao da će Crvena zvezda da nastavi dalje da radi u tom pravcu.

- Ostvarili smo izuzetno jedinstvo celokupne zvezdaške zajednice kao i svih klupskih organa. Kontinuitet i dalja hrabra razvojna strategija je garant dugoročne održivosti i daljeg napretka Kluba. Zato pozivam na slogu i još čvršću svakodnevnu podršku Klubu, na dolazak na svaku utakmicu Zvezde, na učlanjenje svih zvezdaških porodica. Posebno želim da se zahvalim svima koji su uz Zvezdu u dobrim ali i u lošim vremenima. Lojalnost se ogleda pre svega u teškim trenucima. Nadamo se da će biti još više upravo takvih zvezdaša jer što je veća podrška Klubu, sloga i jedinstvo, to će verujemo biti bolja vremena pred nama, a krize ćemo lakše i brže zajedno prevazići. Postavili smo ciljeve, imamo resurse, naš kolektiv i zvezdaše - naveo je predsednik Zvezde.

On je potom predložio Skupštini da usvoji sastav Upravnog odbora koji čine: Zoran Avramović, Jovan Aćimović, Slobodan Babić, Stojan Vujko, Nikola Dumnić, Milenko Kostić, Velimir, Marković Velimir, Jug Radivojević, Miljko Ristić, Dušan Savić, Dušan Milosavljević i Vladimir Kraljačić.

- Predloženi ljudi su ostvareni u svojim profesijama, ugledni i uspešni privrednici, fudbaleri, lekari, umetnici, advokati. Verujem u ovaj tim koji će opravdati poverenje koje im izborom potvrđujete. Za kraj mog obraćanja, zahvalio bih se na podršci, još jednom, svim našim članovima, kao i na saradnji svim zaposlenima i svim klupskim organima - izjavio je Mijailović.

- Posebno moram da istaknem generalnog direktora Zvezdana Terzića, koji je i motor i lokomotiva našeg razvoja. Naš menadžment tim je preuzeo veliku odgovornost i svestan je tereta rukovođenja ovako velikim Klubom. Zahvaljujem se na toliko energije, vere i lojalnosti kao i svakodnevnom radu, a sve u korist razvoja našeg Kluba. Živela naša Crvena Zvezda - zaključio je Mijailović.