Košarkaši Klivlenda napravili su novo iznenađenje i pobedom 125:94 u majstorici izborili plasman u polufinale plej-ofa NBA lige.

Kavalirsi su gubili 2:0 u seriji, onda imali brejk prednosti i 3:2, ali su u prethodnom duelu poraženi pred svojim navijačima. Ipak, to ih nije omelo da naprave novi brejk i sa čak 29 razlike zakažu okršaj sa Njujork Niksima u borbi za veliko finale.

Donovan Mičel sa 26, odnosno Džeret Alen sa 23 poena predvodili su Klivlend, dok je kod Detroita Danis Dženkins imao 17 poena, a Kejd Kaninghem je dodao 13.

U drugom polufinalu sastaće se Oklahoma i San Antonio.