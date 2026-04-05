Najefikasniji u timu Detroita bio je Tobijas Haris sa 19 poena, dok je Danis Dženkins dodao 16 poena uz 14 asistencija.



Kod domaćih, najbolji je bio Tajris Maksi sa 23 poena, dok je Pol Džordž ubacio 20.

Košarkaši Detroita se nalaze na prvom mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 57 pobeda i 21 porazom, dok je Filadelfija sedma sa skorom 43/35.

Američki mediji podsećaju da će Detroit prvi put od sezone 2006/2007. imati prednost domaćeg terena na Istoku uoči starta plej-ofa u NBA ligi.