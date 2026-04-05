- Kada je reč o finansijskoj situaciji, doneta je odluka da svi članovi Izvršnog odbora, pojedinačno i odgovorno, intenziviraju aktivnosti u cilju pronalaženja stabilnih izvora finansiranja, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje i dalji razvoj Društva.

Izvršni odbor izražava posebnu zabrinutost zbog dešavanja u FK Partizan, pre svega zbog svakodnevnih medijskih istupa koji ukazuju na ozbiljno narušene međuljudske odnose unutar uprave kluba. Smatramo da je neprihvatljivo da članovi uprave međusobnu komunikaciju vode putem medija, iznoseći pitanja koja moraju biti rešavana unutar kluba i u duhu zajedništva.

Takođe, kategorički odbacujemo kontinuirane pokušaje da se JSD Partizan predstavi kao faktor opstrukcije u procesu monitoringa. Podsećamo da je JSD Partizan potpisao sve potrebne dokumente koji su bili jedan od ključnih uslova za uspešno sprovođenje tog procesa. Uprkos tome, plasiranje neistina i pokušaji izazivanja razdora od strane pojedinaca iz FK Partizan moraju prestati, a odgovorni za takvo ponašanje moraju snositi posledice.

U tom smislu, Izvršni odbor će zatražiti hitan sastanak sa upravom FK Partizan, uz jasno upozorenje da će, u skladu sa Statutom JSD Partizan, preduzeti adekvatne mere ukoliko se nastavi narušavanje ugleda kluba i Društva. Sve nesuglasice ubuduće moraju se rešavati unutar sistema, a ne putem javnosti, kako bismo zaštitili ime, tradiciju i kredibilitet Partizana, kao i poverenje naših vernih navijača.

Kada je reč o odnosu sa Košarkaškim klubom Partizan, Izvršni odbor izražava zabrinutost zbog činjenice da predstavnici kluba ne prisustvuju uredno zakazanim sednicama organa JSD, čime se stvara nepotreban razdor i narušava jedinstvo. Posebno iznenađenje predstavlja pokretanje tužbe od strane KK Partizan protiv JSD Partizan.

Podsećamo da je u prethodnom periodu tadašnji predsednik JSD Partizan, koji je ujedno obavljao i funkciju predsednika KK Partizan, jasno naglašavao da sredstva koja KK uplaćuje predstavljaju pomoć JSD-u, što je više puta isticano i na sednicama organa. Današnji pokušaji da se ta sredstva potražuju sudskim putem predstavljaju ozbiljan presedan i odstupanje od ranije zajedničke politike i vrednosti.

JSD Partizan kao nosilac imena i vlasnik ključnih resursa ima obavezu da štiti integritet i tradiciju kluba. Pojedinci, bez obzira na funkciju, ne mogu i neće biti iznad sistema koji traje decenijama.

Ovim odlukama želimo da sačuvamo jedinstvo i stabilnost Partizana, uz jasnu poruku da su odgovornost, poštovanje i zajedništvo temelji na kojima naše sportsko društvo mora da opstane i razvija se - stoji u sapštenju JSD Partizan.