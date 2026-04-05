Ovo je bila prva utakmica Intera na novom "Nu stadionu" u Majamiju, čiji je kapacitet 26.700 mesta.

Golove za Inter postigli su Lionel Mesi u 10. i Luis Suarez u 81. minutu. Strelci za goste bili su Gijerme Biro u 6. i Džejden Nelson u 53. minutu.

Među brojnim zvanicama na tribinama novog stadiona u Majamiju bio je i suvlasnik Intera Dejvid Bekam.

- Videti kako ovaj stadion oživljava, posle godina pokušaja da ga izgradimo u Majamiju, zaista je nešto posebno. Danas je ovo ostvarenje sna - izjavio je Bekam, prenose američki mediji.

Inter se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 11 bodova, dok je Ostin 11. na Zapadu sa šest.