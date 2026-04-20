Lionel Mesi je postigao dva gola u trijumfu Inter Majamija nad Kolorado Rapidsima 3:2 na gostovanju u Denveru.

Od ta dva gola, drugi je bio pobedonosni u 79. minutu pred 75.824 gledaoca u „Jokićevom gradu“. To je druga najveća poseta u istoriji MLS.

Majami je poveo u 18. minutu pošto je Janik Brajt presekao dodavanje golmana domaćih Zaka Štefena, Džoš Atensio je napravio penal, a Mesi precizno izveo penal.

U petom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena „flamingosi“ su duplirali prednost. Mesi je započeo akciju dodavanjem zemljaku Rodrigu de Polu, koji je poslao loptu Mateu Silvetiju, a ovaj centrirao - Nemac Berterame je glavom poslao loptu pod prečku.

Rafael Navaro je u 58. smanjio na 1:2, Daren Japi je samo četiri minuta kasnije izjednačio, ali je Inter ipak odneo sva tri boda. Mesi je započeo prodor sa sredine terena i jurišao sve do kaznenog prostora, gde je opalio po lopti i pogodio gornji levi ugao.