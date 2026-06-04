FIFA je prekjuče stavila tačku na spisak fudbalera koji će biti učesnici predstojećeg Mundijala. Ko će od njih igrati i koliko minuta, to je već na selektorima 48 reprezentacija...

Promene na konačnom spisku moguće su samo u slučaju teških povreda, ali najkasnije 24 časa pre prve utakmice u grupnoj fazi. A od tih 1.248 fudbalera skoro četvrtina ih nije rođeno u zemlji čije će boje braniti na šampionatu u SAD, Meksiku i Kanadi. Tačnije, 289 ih je došlo na svet u drugim državama, što nije slučaj s anonimusom s kraja sveta koji je iznenada postao zvezda društvenih mreža s milionskom armijom fanova.

Gledajući taj podatak, Srbija ima dvojicu predstavnika na Svetskom prvenstvu 2026, obojicu među „zmajevima“. Samed Baždar, 22-godišnjak iz Novog Pazara, i Jovo Lukić, rođen 1998. u Šapcu, igraće za Bosnu i Hercegovinu.

Lukić je posle sjajne sezone u dresu Univerzitatee Kluž izabran za najboljeg fudbalera Superlige Rumunije (18 golova). To mu je, između ostalog, donelo poziv Mostarca koji je, uzgred rečeno, po ocu Srbin.

Jovo je igrom slučaja rođen u Šapcu jer je njegov tata Mitar - stariji ljubitelji fudbala ga se sećaju kao asa tuzlanske Slobode - igrao za Mačvu. A odrastao je u Modriči, gde je stariji Lukić kao trener osvojio jedini trofej (Kup Bosne i Hercegovine 2004).

Bivši Partizanov pitomac Samed Baždar je, za razliku od Jove Lukića, igrao za mlađe selekcije Srbije, pa i jedan meč za A tim (prijateljski s Kiprom). Međutim, nezadovoljan statusom kod tadašnjeg selektora „orlova“ Piksija Stojkovića, odlučio je da pređe u bosanski tabor. I eto ga sad na Mundijalu, gde će za njega i ostale „zmajeve“ navijati srpska košarkaška legenda.

Sergej Barbarez na raspolaganju ima 17 igrača iz rasejanja, dok selektor „vatrenih“ Zlatko Dalić među 26 izabranika ima devet onih koji nisu rođeni u Hrvatskoj.

Najviše „stranaca“ ima Kurasao - 25! Svi oni su rođeni u Holandiji, što i ne čudi jer je karipsko ostrvo i dalje deo pomenute evropske kraljevine, doduše s određenim stepenom automonije od 2010. Jedini s Kurasaoa je Tahit Čong.

DR Kongo ima 20 fudbalera rođenih van te afričke države (Francuska, Belgija, Engleska i Švajcarska), Maroko jednog manje (Francuska, Španija, Belgija, Holandija i Kanada)...