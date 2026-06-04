Do početka Svetskog prvenstva u fudbalu ostalo je još sedam dana. Ponovo je jedan od glavnih favorita reprezentacija Argentine koja brani trofej osvojen pre četiri godine u Kataru.

Tada je za najboljeg igrača turnira proglašen jedan od najboljih fudbalera današnjice Lionel Mesi. Mesi je tako postao igrač koji je osvojio sve velike titule i ušao u besmrtnost. Ipak, čovek koji je zapravo najzaslužniji, tačnije koji je spasao "gaučose", jeste Emilijano Martinez.

Argentina je u velikom finalu pobedila Francusku posle penala, a lako je moglo da se desi da jedanaesterce uopšte ni ne gledamo. Naime, igrala se nadoknada drugog produžetka, kada je Francuz, Kolo Muani izašao "jedan na jedan" sa Martinezom i odlučio da šutira snažno po zemlji, a golman Aston Vile se fenomenalno postavio i raširio koliko god je mogao, te tako sprečio da lopta završi u mreži.

Potom je pokazao Emilijano još jednom zašto se našao među stativama, kada je blistao u penal seriji, gde je odbranio jednaesterac Kingsliju Komanu i tako predvodio Argentince do prestižne "boginje".

Odrastao u bedi

Martinez je rođen 2. septembra 1992. godine u gradiću Mar del Plata, koji pripada predgrađu Buenos Ajresa u Argentini. Kako je sam često isticao nije imao baš srećno detinjstvo jer je odrastao u nemaštini. Kao mali jednom prilikom je zatekao oca kako plače u sobi zbog nemogućnosti da plati račune.

Ta scena ostala mu je urezana duboko u sećanju zbog čega je rešio da uspe. Vrlo rano je počeo da se bavi fudbalom, a kada mu je bilo samo 16 godina igrao je za Argentinski juniorski tim. Ubrzo ga je primetio "lovac na talente" iz Arsenala.

Martinez je avionom prebačen u londonski klub na probe i ubrzo je sve impresionirao svojim talentom. Arsenal nije gubio vreme već ga je odmah kupio za 1.1 milion funti, a klub Atletico Independiente rado se rastao od talentovanog mladića za taj iznos.

Nije mogao da igra profesionalne utakmice dok nije napunio 18 godina, a dugo vremena je proveo kao rezervni golman. Prava prilika mu se ukazala u junu 2020. godine kada je Bernard Leno pretrpeo tešku povredu, koju je Martinez savršeno iskoristio.

Iznad svega njegovi roditelji žrtvovali su sve što imaju samo da bi njihov sin uspeo, a Emilijano je jednom prilikom otkrio da je njegova majka često bila gladna da bi njenu omogućila zdrav obrok sa novcem koji ima.

Oženjen je od 2017. godine Amandom Martinez sa kojom ima sina Santija i ćerku Avu. Kao tinejdžer, dok je branio u Independienteu, bio je jedan od glavnih glumaca u telenoveli „Moja porodica je kao crtani film“. Zbog toga i danas nosi nadimak Crtani.

Postao skandal majstor

Senku na osvojeno Svetsko prvenstvo bacio je prilikom dodele trofeja.

Naime, Emilijano Martinez pokazao je po mnogima neprimereneo i nesportsko ponašanje kada je vulgarno gestikulirao sa uručenom nagradom za najboljeg golmana.

Na terenu konstantno provocira protivnike i igra na „tankoj žici“ crvenog kartona. Sudije su mu u Kataru više puta progledale kroz prste, uključujući čak i u finalu namerno šutiranje lopte na drugi deo terena neposredno pre nego što su francuski fudbaleri trebali da izvedu ključne jedanaesterce.

