Košarkaši Olimpijakosa poveli su 1:0 protiv Panatinaikosa u finalu plej-ofa grčke lige pošto su večeras kao domaćini pobedili rezultatom 82:76.

Prvake Evrope je ka pobedi predvodio Evan Furnije sa 20 poena, 16 je dao Saša Vezenkov, a 10 Nikola Milutinov, koji je imao i 12 skokova. Tajrik Džons je dao devet poena i imao pet skokova.

Džedi Osman je sa 23 poena bio najefikasniji kod Panatinaikosa, Kendrik Nan je dao 20, a Konstantinos Mitoglu 14.

Drugi meč serije igraće se prekosutra u dvorani Panatinaikosa, a prvak Grčke postaće klub koji prvi stigne do tri pobede.