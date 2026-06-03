Smrt Edina Avdića je potresla ceo region. Čuveni sportski komentator je iznenada preminuo u 47. godini.

Mnogi viđeni ljudi iz sveta košarke su se oglasili povodom tragičnog događaja, a sada je to učinio i Aco Petrović, nekadašnji hrvatski košarkaš i sadašnji trener.

Petrović i Avdić su nedavno snimili epizodu podkasta "X&O's Chat", a dogovorili su se i za drugu epizodu, koja nažalost neće biti snimljena...

- Pre svega par meseci snimili smo podcast u Zagrebu, ali je pao i dogovor, da moramo snimiti nastavak jer puno tema nismo stigli otvoriti. Nažalost, tvoj prerani odlazak nam je pokvario planove. Regionalna košarka, bez tebe je, puno siromašnija. Počivaj u miru, EDINE - napisao je Aco Petrović.