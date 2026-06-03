Luka Modrić bi mogao da se vrati u Real Madrid. Kako prenose španski mediji, jedna od prvih odluka Florentina Pereza u novom mandatu biće povratak legendarnog Hrvata u klupske strukture.

Ipak, to nije sve, pošto je plan da se na "Santijago Bernabeu" vrati i Toni Kros. Tako bi vezisti koji su obeležili najuspešnije razdoblje u novijoj istoriji Reala trebalo da preuzmu važne funkcije u sportskom sektoru kluba.

Za Modrića je predviđena uloga blisko povezana sa prvim timom, stručnim štabom i svlačionicom. U klubu veruju da Modrićevo iskustvo, autoritet i duboko razumevanje Realove kulture mogu biti ključni u razvoju nove generacije igrača.

Sa druge strane, plan je da se Kros uključi u rad stručnog štaba novog trenera Žozea Murinja i učestvovati u sportskom planiranju, skautingu i kreiranju dugoročne strategije kluba.

Perez želi da zadrži kontinuitet uspeha oslanjajući se na legende koje su godinama gradile identitet Reala na terenu.