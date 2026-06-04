Miki van de Ven, zna se to još od objave spiska, ide na Mundijal, a s njim će i Ela Bafin. Engleskinja da navija za Holandiju!

Neće 24-godišnja influenserka biti deo ekspedicije Oranja, naravno, otići će u Ameriku o svom trošku, ili o trošku dečka, i tamo postati član ekipe lepših polovina izabranika selektora Ronalda Kumana.

Zvezda Tiktoka - više od 700.000 pratilaca, 21 milion lajkova - i defanzivac Totenhema nedavno su u Španiji ozvaničili romansu. Izvor „Sana“, koji ih je video u Marbelji, kaže za Van de Vena da je „izgledao apsolutno zaljubljen“.

Uživao je Holanđanin tih nekoliko dana odmora uz godinu mlađu devojku koja je, navode, Britanci pozitivno uticala na njegove partije. „Pevci“ su, podsećanja radi, u poslednjem kolu potvrdili opstanak u Premijer ligi, a štoper (ili bek) iz Vormera je svakako bio jedan od zaslužnijih za spas sezone.

Lepojka iz Derbišira voli da na mrežama deli fotografije i snimke s luksuznih putovanja (Santorini, Dubai, Mikonos, Ibica, Bali, Rodos), pa eto, pruža joj se još jedna prilika - iz Severne Amerike u navijačkom dresu Holandije. A možda se najesen javi i iz Beograda, s obzirom na to da su „orlovi“ i Oranje zajedno u grupi novog ciklusa Lige nacija.

Prethodna devojka Van de Vena bila je zemljakinja Stere van Bakel. Upoznali su se dok je igrao za Volendam, a kad je Miki potpisao za Totenhem 2023, pošla je s njim u London. Holandski mediji su primetili da je preduzetnica prošlog leta uklonila zajedničke fotografije s Instagrama, što se kasnije pokazalo kao znak da su raskinuli.