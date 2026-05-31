Teško da će Novi Zeland uraditi nešto više od zauzimanja trećeg mesta u konkurenciji Belgije, Egipta i Irana i time se eventualno dokopati nokaut-faze, ali zato reprezentacija s kraja sveta može da se pohvali da ima najpoznatijeg nepoznatog fudbalera!

Tim Pejn je tek 23. po vrednosti član Ol vajtsa za Mundijal - 350.000 evra prema Transfermarktu - ali je na Instagramu iznad svih izabranika selektora Darena Bejzlija. Daleko iznad. Kapiten Kris Vud, saigrač našeg Nikole Milenkovića u Notingemu, ima tek 163.000 pratilaca na toj mreži. A Pejn - 2,8 miliona! I non-stop raste brojnost te armije fanova, iako doskoro za njega niko nije znao. Sad je drugi najpraćeniji igrač u A-ligi posle španskog asa Huana Mate iz Melburna (6,7 miliona).

Pre nekoliko dana, kad je 32-godišnji defanzivac Velingtona imao četiri hiljade pratilaca, fudbalski influenser Valen Skarsini ga je nazvao „najmanje poznatim igračem Svetskog prvenstva“.

- Pogledao sam sve timove u potrazi za najmanje poznatim igračem i, pošto sam analizirao jednog po jednog, pronašao sam ga - Tim Pejn. On je zaista najmanje poznat - rekao je Argentinac za Bi-Bi-Si o fudbaleru s 50 utakmica za nacionalni tim.

Skarsini je tom prilikom podelio video u kojem je pozvao pratioce da objavljivanjem postova o Pejnu stvaraju legendu od njega. Što se, eto, i desilo...

„Pitao sam se zašto mi društvene mreže eksplodiraju i našao sam tvoju objavu, čoveče. Cenim ljubav! Hvala, brate“, napisao je reprezentativac Novog Zelanda koga na Instagramu već prati 2,8 miliona...

Novi Zeland će treći put igrati na SP, posle 1982. i 2010, i još nema pobedu.

Pejn je oženjen Mišel Piters. Prošle godine su dobili dete. Novozelanđanka poreklom (po majci) iz Kostarike bavi se fotografijom i neretko na Instagramu deli detalje iz privatnog života, ali o popularnosti koju ima njen suprug zasad može samo da sanja. Ona ima 6.000 pratilaca.